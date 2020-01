Udinese in campo questa mattina per l'unica seduta di giornata. Prima di lavorare sul rettangolo verde il gruppo ha svolto una sessione tattica al video e completato le fasi di attivazione in palestra.



Una volta arrivata sul campo 4 del Bruseschi, la squadra ha lavorato sul possesso palla e su alcune situazioni di gioco. Domani i bianconeri si alleneranno ancora alle 11,30.



In serata, poi, la squadra anticiperà di un giorno il ritiro pregara per preparare al meglio la sfida contro il Lecce di lunedì, all'indomani, dopo la rifinitura, la partenza per il Salento.