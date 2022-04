Pierpaolo Marino, direttore sportivo dell’Udinese, ha espresso sui suoi profili social tutto il suo dispiacere per la scomparsa di Mino Raiola: “Caro Mino, da quasi trenta anni, ti ho visto crescere come uomo ed agente di calciatori. È stato bello condividere con te tanti episodi indimenticabili e spassosi. In affari eri una controparte agguerrita, ma carica di simpatica allegria. Ti ricorderò con grande nostalgia”,