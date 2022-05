Andrea Sottil diventerà a meno di sorprese il prossimo allenatore dell'Udinese. Il presidente dell'Ascoli, Massimo Pulcinelli, ha confermato l'addio del tecnico, in procinto di trasferirsi a Udine: "Per ora non abbiamo contattato nessun altro allenatore, dobbiamo prima risolvere la situazione. Aggiungo che sono molto dispiaciuto del fatto che il mister abbia deciso di andare via". Parole rilasciate a il Corriere Adriatico.