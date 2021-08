L'Udinese lavora sul mercato in uscita. Il portiere italiano Simone Scuffet è destinato al club cipriota dell'Apoel Nicosia, mentre l'attaccante brasiliano Ryder Matos (ex Fiorentina) è conteso da Perugia (che preleva Ghion dal Sassuolo sempre secondo la Gazzetta dello Sport) e Reggina in serie B.