La domenica parte col botto. Allel’ospita l’per l’ultima partita prima della sosta nazionali. I nerazzurri cercano continuità dopo la vittoria contro il Torino e vogliono i 3 punti per sorpassare momentaneamente Milan, Napoli e Atalanta, mettendo loro pressione in vista dei big match che si giocheranno stasera. Alla, però, troveranno un Udinese in gran forma, che viene da 4 vittorie consecutive, di cui una in goleada contro la Roma, ed è quarto in classifica, con un punto in più proprio sugli avversari di oggi.I precedenti sorridono ad Inzaghi:(3-0 con gol di Di Natale e doppietta di Muriel), quando lo stadio non si chiamava ancora Dacia Arena., in piena lotta scudetto, con gol di Lautaro e Perisic.Proprio daci si aspetta una prestazione da leader, in assenza ancora di Lukaku. Queste, con le medio piccole, sono le sue partite. Dall’altra parte, l’ex Milan, che non ha mai nascosto il suo tifo rossonero, cercherà di fare uno sgambetto ai rivali nerazzurri. Al suo fianco agirà Beto, che è in grande forma, dopo un inizio un po’ a rilento. Un occhio di riguardo lo merita anche: il talento ex Lipsia si è sbloccato nell’ultimo turno e ora vuole trovare finalmente continuità.: Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Pereyra, Lovric, Walace, Makengo, Udogie; Beto, Deulofeu(3-5-2): Handanovic; Skriniar, Acerbi, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Mkhitaryan, Darmian; Dzeko, Lautaro Martinez.