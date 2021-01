Il portiere argentino dell'Udinese, Juan Musso ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport nel giorno dell'anticipo di campionato contro l'Inter: "Forse loro sono la squadra più forte di tutte in Italia, hanno tante opzioni per far male. Mi piace Hakimi, è veloce e tecnico".



"Handanovic è ancora uno dei migliori portieri, ha esperienza e trasmette sicurezza. Sul podio della Serie A metto pure Donnarumma e Szczesny, in Europa ammiro Neuer e Oblak".



"Lautaro è mio amico, gli ho scritto. Abbiamo scambiato due maglie, ma una l'ha voluta mio fratello. Lui e Lukaku sono una delle coppie d'attacco più forti, alla pari con quella della Juve. Ma io non temo nessuno e neppure l'Udinese, non ci sentiamo inferiori".



"Gotti per noi giocatori non è mai stato in discussione, con lui stiamo bene e gli vogliamo bene. E’ un uomo estremamente intelligente, analizza il gioco come pochi, legge le partite, sa come attaccare e difendere. Per le partite perse non si esonera il mister. Sappiamo di dover dare tutti qualcosa in più perché le prestazioni ci sono, ma non arrivavano i punti. E ora non ci danno neppure i rigori evidenti, come il fallo dii Gollini su Pereyra mercoledì. Gli infortuni di Pussetto e Forestieri sono una mazzata".



"De Paul merita una squadra che lotta per traguardi importanti. Io penso all'Udinese, è normale che voglia arrivare in un club che gioca la Champions League".