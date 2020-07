: la Juve ci mette un po' a entrare in partita, nel frattempo lui fa sempre buona guardia.: Sema è una spina nel fianco, fortunato quando di testa colpisce il palo interno a Szczesny battuto (30' s.t.anche lui patisce la foga di Sema).un gigante in difesa, il gol è un manifesto al suo calcio. Ultimo baluardo sul gol di Fofana, non ne aveva più.: a tempo scaduto sbaglia i tempi su Becao aprendo al contropiede di Fofanadov'era sul gol di Nestorovski? E perché passeggiava quando Fofana volava?: sempre la stessa prestazione. Forse Sarri sarà di nuovo contento, ma a guardarla da fuori non c'è un solo guizzo degno del giocatore che tutti pensavano potesse essere (14' s.t.: quando la Juve non sa come sbloccarla, Sarri lo getta nella mischia. Questa volta però spara a salve).confermato al fianco di Bentancur, si prepara in quella che sembra la Juve definitiva verso la Champions ma ha due settimane per tornare al 100% perché ancora non lo è. Anzi è lontanissimo da una forma accettabile, pure in maniera preoccupante (14' s.t.più che geometrie Sarri ha evidentemente bisogno di dinamismo così mette il francese al posto di Ramsey, si conferma però in condizioni non ottimali)stavolta niente sbavature, il capo del centrocampo è lui ma da solo non può più fare miracoli.altri passi avanti nel primo tempo, unisce alla corsa anche una buona dose di qualità e personalità. Nella ripresa invece va a vuoto.sta bene, diverte e si diverte, il gol non arriva ma non può essere un problema.sfiora un gran gol, sembra però un leone in gabbia e la faccia dopo il gol del pareggio dell'Udinese è tutta un programma...All.vincere a Udine avrebbe regalato tre giorni fondamentali per la corsa Champions, invece spreca ancora un'occasione. E a gara in corso continua a non saper o voler cambiare mai tatticamente anche quando gli avversari ti tengono in scacco. A proposito di Champions, la Juve subisce sempre gol e non vince con due gol di scarto dal derby: col Lione è meno scontata di quanto si potesse credere, sperare immaginare.