La Juve non si ferma. Anzi, cresce di partita in partita. Difficile trovare punti deboli nella squadra che ha espugnato il campo di un'Udinese mai realmente in partita. Scuffet evita il tracollo dei friulani, Cancelo è una forza della natura sulla destra trascinando una squadra con tanti giocatori particolarmente ispirati da Ronaldo in poi.salva il salvabile, strepitoso su Mandzukic poco prima del raddoppio, si supera anche su Bernardeschi, Ronaldo e Cancelo nella ripresatiene in gioco Cancelo in occasione dello 0-1, errore fatale: dura la vita tra Ronaldo e Mandzukic: fisico ed esperienza stavolta non bastano: Cancelo lo asfalta, ma forse lo farebbe con chiunque in questo momento: dovrebbe occuparsi di Dybala, ci riesce fino al gol del vantaggio juventino (17' s.t.sulla carta l'Udinese dovrebbe guadagnare pericolosità, nei fatti questo non accade)si è visto poco in questa stagione, il palo rappresenta l'unico lampo del primo tempo ma nella ripresa lancia messaggi importanti al suo allenatore (30' s.t.: la mette sul fisico, contro Matuidi è una dura lotta peròsi vede poco: non crea un solo pericolo e non riesce a frenare la furia di Cancelofa reparto da solo, lotta a testa alta contro Chiellini e Bonucci (41' s.t.terza sconfitta consecutiva, contro la Juve il divario è ampio ma non prova nemmeno a guastare la festa alla capolista: ordinaria amministrazioneuna prova da gigante assoluto, sembra faccia un altro sport dei suoi dirimpettai sulla fascia. Solo Scuffet gli nega la gioia di un gol meritatissimoimposta più lui di Pjanic, in fase di non possesso c'è poco lavoro da faremeriterebbe il giallo quando perde il duello in velocità con Lasagna, per il resto solita prova attenta e concreta: sbaglia poco o nulla, la presenza di Cancelo a destra lo porta a prestazioni di maggiore sostanzaapre e chiude la triangolazione con Cancelo con i tempi giusti. Sempre più mezz'ala e sempre meno vice-Pjanic, in questa veste sembra molto più a suo agio: marcato a uomo o quasi, mette la sua intelligenza tattica al servizio della squadranon al meglio ma ugualmente importante (1' s.t.la Juve abbassa il ritmo nella ripresa, lui fornisce il suo contributo per tenere la partita in ghiaccio): gioca lontano, lontanissimo dalla porta. Quindi si fa notare molto meno. Ma da trequartista dinamico colleziona tante piccole cose di grande importanza: da lui parte l'azione dello 0-1, guadagna falli e gialli (20' s.t.).unico nello stile di tiro, il gol dello 0-2 ne è un perfetto esempio. Si batte e si sbatte, non c'è bufera che tenga: in campo non pensa ad altro, in campo rimane il più forte di tuttisi divora un gol colossale, subito dopo lavora alla perfezione un pallone che Ronaldo trasforma in oroAll.la Juve archivia la pratica in meno di un tempo, il valore della squadra è fuori categoria per questa serie A ma lui sta gestendo la rosa nel migliore dei modi. Dieci partite, dieci vittorie. E ancora tanti margini di miglioramento...@NicolaBalice