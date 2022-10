L'si ferma dopo nove risultati utili consecutivi e cade con il Torino. Al termine dell'incontro il tecnico dei friulani,, ha commentato a Sky Sport: "Sono soddisfatto della partita dei ragazzi, hanno dato tutto e spinto fino alla fine. Dovevamo essere più attenti sul primo gol, il Torino non si è mai visto nel secondo tempo e siamo stati disattenti anche in occasione del loro raddoppio. Le occasioni le abbiamo avute, poi le partite, quando sono sul filo del rasoio si decidono con gli episodi e il Torino è stato bravo a sfruttare l'occasione. Se analizzo la partita non sono però deluso. Ci dispiace per il ko in casa davanti ai nostri tifosi, ora pensiamo alla partita di Cremona".- "Ci piace attaccare con tanti uomini, a centrocampo abbiamo fatto bene e nell'ultima mezz'ora abbiamo cercato di dare intensità in mezzo. Siamo stati sempre aggressivi, ci è mancato il gol. Siamo abituati a giocare per vincere, nel secondo gol eravamo in parità numerica e siamo stati puniti. Dovevamo essere più attenti anche in occasione dello 0-1. È un peccato perché il Torino ha fatto poco per vincere la partita".- "Pesa? Ho visto serenità nell'approcciare questa partita, anche dopo la sconfitta in Coppa Italia. Non ho visto nervosismo, siamo andati in ritiro sereni e la proprietà è sempre vicina a noi. Vogliamo rimanere concentrati e pensare a una partita alla volta, non mi sembra che i ragazzi avvertano questa pressione".