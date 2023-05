Udinese-Lazio (domenica 21 maggio alle ore 20.45 in diretta su Dazn) è una gara valevole per la 36esima e terzultima giornata di campionato in Serie A.

Oltre allo squalificato Becao, Sottil non può contare sugli infortunati Deulofeu, Ebosse, Ehizibue, Pafundi e Success. Dall'altra parte Cataldi è l'unico indisponibile per Sarri.



PROBABILI FORMAZIONI



UDINESE (3-5-1-1): Silvestri; Perez, Bijol, Masina; Ebosele, Lovric, Walace, Samardzic, Udogie; Pereyra; Nestorovski.



LAZIO (4-3-3): Provedel; Hysaj, Casale, Romagnoli, Marusic; Milinkovic-Savic, Marcos Antonio, Luis Alberto; Felipe Anderson, Immobile, Zaccagni.