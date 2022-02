Salvezza contro Champions League. L'di Gabrielericeve alla Dacia Arena di Udine ladi Maurizio, nel posticipo serale domenicale, in scenae valido perle due contendenti arrivano da momenti molto diversi e hanno obiettivi diametralmente opposti, con i friulani che hanno vinto solo una volta sulle ultime cinque e sono 16esimi in classifica, con soli tre punti di margine sulla zona rossa, mentre i capitolini sono reduci dalla sconfitta di Oporto in Europa League ma in campionato arrivano da quattro risultati utili di fila (3 vittorie e un pari) e con i tre punti oggi si porterebbero in quinta posizione, a -3 dalla Juve quarta e dalla Champions League. Tra gli ospiti assente Ciro Immobile, ancora influenzato.- La Lazio ha vinto 10 delle ultime 14 sfide di campionato contro l’Udinese (3N, 1P), mantenendo ben 10 volte la porta inviolata – l’unico successo friulano è arrivato nel novembre 2020 all’Olimpico (1-3).Dopo tre vittorie interne di fila tra il 2011 e il 2013, l’Udinese ha guadagnato solo due punti nelle ultime otto gare casalinghe contro la Lazio in Serie A con uno score di 4-12. L’Udinese ha perso solo una delle ultime sette gare casalinghe di campionato (2V, 4N); i friulani potrebbero vincere due match di fila alla Dacia Arena in Serie A per la prima volta dal marzo 2021 (tre in quel caso). La Lazio ha mantenuto la porta inviolata nelle ultime quattro partite di campionato, solo tre volte nella sua storia in Serie A ha registrato almeno cinque clean sheet di fila: cinque nel febbraio 2007, sette nel marzo 1998 e cinque nel maggio 1989.La Lazio è sia la squadra con la miglior percentuale realizzativa (18.8%) sia quella con la più alta percentuale di tiri nello specchio (55.8%) in questa Serie A – in generale nei maggiori 5 campionati europei 2021/22 solo il Bayer Leverkusen ha fatto meglio in entrambe le graduatorie (19% e 56%). Nessuna squadra ha segnato più gol della Lazio nel 2022 in Serie A (13, al pari del Verona), dall’altra parte solo Empoli (14) e Sassuolo (13) hanno subito più reti dell’Udinese (12) nel nuovo anno solare. L’unica doppietta di Beto in Serie A è stata realizzata contro la Lazio lo scorso dicembre – il classe ’98 non ha però segnato alcun gol nelle sue ultime quattro gare di campionato, non è mai arrivato a cinque match di fila senza reti in Serie A. L’Udinese è la vittima preferita di Pedro in Serie A (tre gol), inclusa la sua prima marcatura nel torneo nell’ottobre 2020 alla Dacia Arena con la maglia della Roma.Silvestri; Becao, Marì, Perez; Soppy, Arslan, Walace, Makengo, Molina; Deulofeu, Beto.Strakosha; Marusic, Luiz Felipe, Patric, Hysaj; Milinkovic-Savic, Cataldi, Basic; Pedro, Anderson, Zaccagni.