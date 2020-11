Sassuolo-Udinese 0-0







Musso 6: un tiro telefonato di Berardi nel primo tempo e non ricordo altro. Si fa persino fatica a dargli un voto.



Becao 6,5: braccetto di destra della difesa a tre dell’Udinese, controlla indirettamente Boga e Caputo, quindi Defrel nella ripresa. Sentinella.



Nuytinck 6: macchia un buon primo tempo con un giallo piuttosto inutile intervenendo duro su Caputo. Molto solido per il resto della partita.



Samir 6: insieme a Zeegelaar neutralizza Berardi.



Stryger Larsen 6: non molla un attimo Boga, che lo soffre. Attacca in fascia col contagocce.



De Paul 6,5: è un peccato vedergli fare una partita così difensiva. Ma lui sa essere anche questo giocatore umile. Esempio, leader.



Arslan 6,5: ordinato e razionale col pallone, scherma bene davanti ai tre centrali. La mediana è di cemento.



Pereyra 6: timbra il cartellino. Per una sera mezzala burocrate del 3-5-2.



Zeegelaar 6: fa sudare Berardi costringendolo a tornare molto lungo la fascia nel primo tempo. Nella ripresa affronta Muldur in un duello più equo.



Pussetto 5,5: si fa ammonire subito, spreca le poche ripartenze che l’Udinese produce.



(dal 19’ s.t. Deulofeu 5,5: non è incisivo, combina poco. L’Udinese ha bisogno di un altro Deulofeu per svoltare)



Okaka 5,5: sempre dura fermarlo per i centrali del Sassuolo. De Zerbi gliene mette tre addosso, lui ne risente.



(dal 39’ s.t. Lasagna sv)







All. Gotti 6,5: ha studiato bene il Sassuolo di De Zerbi. Forse anche troppo. Udinese abbottonatissima, la sua strategia blocca la partita.