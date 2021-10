- Nel primo tempo abbassa la saracinesca, prima con una parata a mano aperta su conclusione di Barrow, poi con un riflesso felino su Soriano. Anche nella ripresa è grande protagonista. Sul gol invece può fare poco o nulla. Prestazione importante, è uno dei migliori tra i bianconeri.6 - Partita senza grandi sbavature, la difesa dell'Udinese anche in inferiorità numerica non soffre molto. Protagonista in occasione del gol del pari di Beto. Il brasiliano sbatte addosso a Skorupski, favorendo il gol di del centravanti portoghese.- L'Udinese resta in dieci nel primo tempo, lui da capitano riesce a ridare grande tranquillità ai compagni. La retroguardia bianconera è ordinata e attenta. Anche nel momento di massima pressione degli ospiti non perde la calma.- Primo tempo positivo, poi cala vistosamente nella ripresa. Da quella parte il Bologna quando spinge fa male. Qualche sbavatura di troppo per il brasiliano.- Gotti gli dà fiducia, preferendolo dal primo minuto a Molina e Soppy. Parte bene, cerca sempre di alzare il baricentro nonostante la prima parte di gara si giochi su ritmi blandi. Ad inizio ripresa ha sui piedi una grande occasione ma trova l'ottima risposta di Skorupski.(Dal 25' s.t.- L'argentino entra con il piglio giusto. Riesce a dare ritmo ed intensità. Dà una scossa ai compagni)- Domenica assolutamente no per il Tucu. Si carica subito di un giallo, prende ingenuamente la seconda ammonizione per una trattenuta assolutamente evitabile su Theate. Lascia la squadra in dieci, così non va.- Tanto lavoro sporco per il brasiliano davanti alla difesa sia in fase di interdizione che di impostazione. Un passetto in avanti rispetto alle ultime uscite.- Il francese va a sprazzi. A volte esagera nelle giocate, rischiando di perdere palloni sanguinosi, in altre occasioni è impreciso. Ha corsa e talento, deve essere più continuo nell'arco dei novanta minuti.- Partita sufficiente. Per l'azzurrino prestazione senza infamia e senza lode. Più attento alla fase difensiva che a dare una mano in avanti. (Dal 25' s.t.- Ci mette grande voglia e impegno. Va a caccia di palloni giocabili svariando su tutto il fronte d'attacco. Il gol del pareggio di Beto nasce da una sua iniziativa)- Ancora una volta il portoghese è decisivo. Il suo gol vale un punto forse insperato per come si era messa la partita. Vero che nel primo tempo si vede poco ma a sua discolpa va detto che sono pochi i palloni giocabili che gli arrivano. Quello che conta è farsi trovare pronto in area di rigore.- E' il giocatore che può accendere la luce con il suo talento in questa Udinese. Cerca sempre di rendersi pericoloso palla al piede, un paio di azioni personali fanno tremare la difesa del Bologna. Sfortunato quando un tiro da posizione impossibile si stampa sul palo. Suo anche l'assist sprecato da Larsen.(Dal 42' s.t.- L'Udinese trova un altro punto in rimonta. Si intravede che questa squadra ha qualità ma anche oggi manca qualcosa. I bianconeri potrebbero fare decisamente di più.