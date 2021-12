- Il Milan lo impegna poco. Quando i rossoneri si fanno vedere dalle sue parti lui risponde presente. Ibrahimovic lo fredda nel finale, nell'unico vero tiro in porta del Diavolo.- Ibra è un cliente davvero scomodo, per 80 minuti il brasiliano non la fa vedere allo svedese. Partita senza errori, marcature sempre precise. Concede pochissimo ai rossoneri.- Senza la sbavatura sul gol di Ibrahimovic staremmo commentando una prestazione perfetta. Nell'azione decisiva, però, non è impeccabile in marcatura sullo svedese che da vecchio volpone qual è ne approfitta. Peccato.- Si carica nei primi 45' di un giallo che lo condiziona per il resto della partita. Meno battagliero rispetto ai compagni di reparto. Anche lui sfortunato protagonista nell'occasione del gol rossonero.- Duello ad alta velocità con Theo Hernandez. L'argentino cerca di metterlo in difficoltà nell'uno contro uno e spesso ci riesce. Nel primo tempo prova ad impensierire Maignan con una botta da fuori. Partita coraggiosa.- Cioffi gli dà fiducia dal primo minuto e lui lo ripaga con una grande prestazione. Nel primo tempo è padrone assoluto del centrocampo. Dal suo pressing alto nasce il gol del vantaggio bianconero: strappa il pallone dai piedi di Bakayoko e poi serve Beto in profondità. Prestazione davvero importante. Dal 26' s.t.- Entra in campo con il giusto piglio. E' sfortunato nel finale quando il suo tiro a botta sicura sbatte addosso a Kessié.- Fino al gol del pari del Milan uno dei migliori in campo. Con la sua fisicità riesce a recuperare un sacco di palloni e a dare equilibrio alla mediana bianconera. Poi quella sanguinosa palla persa da dal quale nasce la rete del pareggio di Ibrahimovic che condiziona in negativo la sua prestazione.- Tanta quantità ma anche tanta imprecisione. Rispetto ai compagni è confusionario, soprattutto quando è chiamato ad impostare la manovra. Prezioso comunque il suo pressing sui centrocampisti avversari.- Saelemaekers cerca di metterlo in difficoltà, lui lo contiene senza grossi problemi, cercando anche di ribaltare l'azione palla al piede. Buon lavoro in fase di ripiegamento. Riesce anche a proporsi in avanti quando Florenzi gli concede spazio. Dal 17' s.t.- Cioffi lo inserisce per dare maggiore densità sulla corsia di sinistra. Il suo approccio alla gara è positivo.- Ex della partita, cerca subito la giocata decisiva. Nel primo tempo si carica sulle spalle il peso dell'attacco. Dalle sue accelerate palla al piede nascono sempre azioni pericolose. Imprevedibile quando gioca tra le linee senza dare punti di riferimento. Cioffi lo sostituisce a 20' dalla fine ma il cambio non sembra essere azzeccato. Dal 26' s.t.- Perde la testa nel finale, prende un rosso evitabile.- Fisico, velocità, senso del gol. Il portoghese non è più una sorpresa. Anche questa sera regge da solo il peso dell'attacco bianconero. Con la sua prepotenza mette in apprensione l'intera retroguardia rossonera. Romagnoli e Tomori faticano a marcarlo. Il gol è più che meritato.- Alla prima da allenatore dell'Udinese va ad un passo dai 3 punti. La sua Udinese è ben messa in campo. Ordinata in fase di ripiegamento, letale quando riparte in contropiede. Ritrova le caratteristiche migliori dei bianconeri. Debutto più che positivo.