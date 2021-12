Il centrocampista dell'Udinese, Walace, ha parlato in tv nel prepartita della sfida contro il Milan.



NUOVO ALLENATORE - "Cambio di allenatore? Dobbiamo essere tutti capaci di gestire al meglio questo momento. Quel che è passato è passato e noi dobbiamo guardare avanti facendo del nostro meglio. Cioffi? È capace di trasmettere grande motivazione e siamo tutti pronti a seguirlo".



MILAN - "Il Milan è una grandissima squadra che lotta per lo scudetto ma noi sappiamo di avere le nostre qualità e se giochiamo come squadra saremo ancora più forti. Noi faremo la nostra partita e speriamo di fare bene".