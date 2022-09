: qualche responsabilità sul gol? Sulla bomba ravvicinata di Frattesi era pur sempre il suo palo.: controlla facilmente Kyriakopoulos. Passa a fare il centrale nella ripresa. Meglio di Ebosse.: si fa sentire subito stendendo Laurienté. Più solido di un muro, disintegra Pinamonti.: sbaglia in impostazione e l’Udinese va sotto. È dalla sua parte che i friulani soffrono di più, così Sottil lo cambia all’intervallo.(1’ s.t.: in fondo nel secondo tempo l’Udinese gioca a una metà campo, può anche sopportare qualche cross sballato. Si fa ammonire per un fallo su Henrique): non imprendibile come contro la Roma, però due assist li fa anche oggi. Pregevole soprattutto il cross per Beto.: annulla Henrique nel primo tempo, mette in porta Beto nel finale per il definitivo 3 a 1.: il classico frangiflutti, da lì non si passa. Regia lenta ma precisa.(22’ s.t.: dei cambi è quello che incide meno, ma è pur sempre fonte di preoccupazione per la difesa neroverde alle corde): ordinato, ma un filino compassato. Sottil all’intervallo vuole un’Udinese più offensiva e lo cambia per Samardzic.(1’ s.t.: prova ad aggiungere qualità e gioco corto nell’assedio friulano, associandosi spesso con Deulofeu. Ci riesce: segna il gol vittoria con un bel destro dal limite): meno straripante da terzino nella linea a quattro. Però quando spinge si sente, soprattutto nella ripresa.: è il creativo del gruppo. Svaria insistentemente, cercando di manipolare la difesa neroverde con le sue invenzioni. Entra nell’azione del gol del pareggio.(35’ s.t.: sbaglia tantissimo, tranne quando costringe Tressoldi al fallo da ultimo uomo, lanciato in porta da Deulofeu.(22’ s.t.: il suo ingresso in campo cambia l’indice di pericolosità dell’Udinese. Segna saltando in testa a Toljan, poi nel finale messo in porta da Lovric)All.: cala gli assi nel secondo tempo e ottiene una vittoria strameritata. Udinese superiore anche in parità numerica.