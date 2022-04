- Si fa trovare pronto, pallonetto di Joao Pedro a parte, quando il Cagliari arriva dalle su parti. Nel primo tempo provvidenziale su Dalbert nel primo tempo, nella ripresa non si fa sorprendere dalla girata di Keita.- Gioca con grande determinazione. Risolve di potenza la mischia davanti alla porta di Cragno regalando il gol del pareggio ai bianconeri. Sempre propositivo, anche se è un difensore.- L'olandese rientra dopo mesi di assenza al centro della difesa. Lascia pochissimi spazi a Joao Pedro. A tratti diventa insuperabile. Un ritorno in campo davvero positivo.- Rispetto ai compagni soffre di più nel primo tempo. Poi prende le misure agli avversari e anche dalla sua parte non si passa.- L'argentino ha fatto il vero salto di qualità. Ora è un giocatore completo, capace di far sempre male quando preme sull'acceleratore. Il gol, poi, è una delizia per gli occhi. 4-1. Dal 69'- Venti minuti votati all'attacco.- Da quando è rientrato dall'infortunio alla spalla l'Udinese è cambiata. Riesce a dare sempre qualità alla manovra, ad inventarsi la giocata decisiva. In quasi tutti i gol c'è il suo zampino. Unico neo, l'ammonizione ingenua che gli farà saltare la trasferta a Venezia.Walace 6,5 - Sempre nel vivo del gioco. Un prezioso lavoro in fase di costruzione ma anche soprattuto di interdizione. Il brasiliano sta diventando una certezza. Dal 63'- Entra quando la partita è già ampiamente chiusa.- Corre tanto, cerca di inserirsi quando il Cagliari gli concede spazio. Rispetto ai compagni, però, si vede decisamente meno. Dal 69'- Spinta costante, vince tutti i duelli sulla sinistra. Cragno con un mezzo miracolo gli nega il gol. Partecipa all'azione del gol del vantaggio.- Vince il ballottaggio con Pussetto. Lavoro preziosissimo il suo. Difende il pallone, fa salire la squadra, ricama sulla trequarti di campo. E' bravo a trovare la profondità per Beto e Molina. Grazie a lui non si sente la mancanza di Deulofeu. Dal 63'- Entra con grande voglia, cerca in tutti i modi il gol. Partecipa alla festa servendo un bell'assist per Beto.- Dopo essere partite a secco per nove partite trova una tripletta clamorosa. A campo aperto è devastante, quando si lancia nello spazio nessuno riesce più a fermarlo. Una volta sbloccatosi diventa incontenibile. Prestazione pazzesca, da vero bomber. Bentornato Norberto. Dal 76'- La sua Udinese gioca e diverte. Azzecca Success a fianco di Beto. Con prestazioni del genere si conquisterà la permanenza in bianconero.