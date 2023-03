prende il primo tiro dopo 37 minuti, centrale. Dice di no a Lookman di piede, poi è attento su Ruggeri con la manona. Salva i suoi su una precisa conclusione di Toloi al 90'.pronti-via, si butta in marcatura su Hojlund insieme al compagno di reparto. Lo controlla, ma a volte gli sfugge.si divide con Bijol la marcatura sul danese nerazzurro. Si arrabbia con Lookman e lo colpisce con il pallone, l'arbitro lo grazia ma meritava il giallo. Che prende al 42'. Compie un miracolo, salvando la porta sulla conclusione del neo entrato Pasalic.è lui ad occuparsi di limitare Lookman, che gli sfugge. Prende una botta alla testa al 10' ed è costretto ad una vistosa fasciatura e resiste.sulla fascia è spesso a pressare alto, mette in difficoltà la retroguardia di casa. Poi accusa qualche problema fisico.Beto gli consegna la palla del possibile vantaggio e la manda a lato. Spende il giallo fermando una ripartenza su Boga.non la miglior prestazione che si ricordi.in fase di non possesso riesce a ragionare e capire prima dove va il pallone, si trova in difficoltà sulla pressione di de Roon.mette legna a centrocampo ma non incide come il mister vorrebbe, non è al meglio)di un altro passo riisppetto ai compagni, smaliziato.con una piroetta nel primo quarto di gara perde un pericoloso pallone e Sottil lo fulmina con gli occhi. Esce nella ripresa.: ha una buona palla appena entrato, calcia debole)classica punta che fa reparto da sola, va al duello con Demiral e Djimsiti e rischia il giallo per un colpo su quest'ultimo. Che poi lo manda a tu per tu con Musso, ma clamorosamente l'attaccante spreca. Corre allo sfinimento ma arriva poco lucido davanti alla porta.l'indicazione è precisa fin dall'inizio, palla lunga per Beto e poi si vede. L'attaccante lo delude. Prova a dare una scossa con i cambi, si resta inchiodati sul pari.