Silvestri 4 - Indovina l'angolo ma Djuric lo calcia troppo bene. Sul gol di Ngonge è talmente bello che lo ammira anche lui. Poi l'errore finale sul gol del 3-3, non da Marco Silvestri.Ferreira 6 - Calma, tempi, interventi: sembra un difensore nato (è la sua terza partita appena)Kabasele 7 - Attacca benissimo il secondo palo e porta in vantaggio i bianconeri. Mano larga che regala il rigore al Verona ma unica sbavatura del match.Perez 6 - Attentissimo in difesa.Ebosele 5,5 - Ci mette la solita corsa e voglia ma a livello tecnico è meno lucido del solito. Lovric (dal 67') 5,5 - Entra in un nuovo ruolo ma si divora il gol che poteva chiudere il match.Walace 6 - Pulizia di giocate e filtro per la difesa.Samardzic 6,5 - Palla perfetta in mezzo per il gol di Kabasele. Sempre giocate di qualità.Payero 6,5 - Quantità. Recupera una quantità innumerevole di palloni. Ehizibue (dall'87') s.v. - Bella notizia rivederlo in campo dopo l'infortunio.Zemura 6 - Entra dentro il campo per creare superiorità. Non solo Ebosele, seconda nota lieta sugli esterni per l'Udinese. Kamara (dall'87') s.v. - Non riesce a incidere nel match.Pereyra 6,5 - Se sta bene gioca. E si è visto. Sterzata e palla perfetta per Lucca. Thauvin (dal 67') 6,5 - Palla morbida per Lucca. Qualità al momento giusto per un'Udinese che era in quel momento in difficoltà. Crea e inventa e solo il palo gli nega la gioia del gol.Success s.v. - Dura solo 5 minuti la sua partita per infortunio. Lucca (dal 6') 8,5 - Inserimento in area di rigore da vero centravanti sul crosso di Pereyra per il raddoppio bianconero. Poi arriva uno stacco imperioso per riportare in vantaggio l'Udinese.All. Cioffi 5,5 - Un'Udinese a due facce. Tanto bella in attacco ma il problema di testa rimane. Per due volte i friulani si sono fatti rimontare in una gara che sembrava pienamente in controllo.