- Su Immobile compie un mezzo miracolo in uscita bassa, di livello è anche la parata sul colpo di testa di Romagnoli. Spiazzato in occasione del rigore.- Schierato nella sua posizione preferita, sul centro destra, l'argentino gioca una partita di grande spessore. Sempre attento.- Una buona partita in marcatura su Immobile. Pericoloso con un colpo di testa sul finire del primo tempo.- Il contatto con Immobile c'è, ma è molto lieve. L'errore è comunque quello di aver lasciato la gamba. Non l'unico errore di una serata con tante sbavature.- Rimesso in fascia come ad inizio stagione, il Tucu non si risparmia. Alla solita qualità abbina anche tanto sacrificio.- Buona gestione del pallone da parte del centrocampista turco tedesco, che poi cala nella ripresa. (Dal 70’- Gli capita una sola occasione, lui la butta dentro, seppur in fuorigioco, dimostrando di essere entrato con il piglio giusto).- Solito lavoro in mezzo al campo, dove se la deve vedere con giocatori di livello. Lui fa la sua bella figura.- E' il bianconero che va di piu al tiro, è vero, però pecca di precisione. Quanti tiri alle stelle.- Sprazzi del vero Udogie nel primo tempo, dove le sue discese seminano il panico. Tra i migliori in campo quest'oggi. (Dal 70’- Non al livello del titolare. Timido sulla corsia di competenza).- Con il pallone ci sa fare, ma gli manca spesso l'ultima scelta. Stranamente impreciso nel momento in cui bisogna incidere. (Dal 87’- Al rientro dall'infortunio, non una gara da ricordare per il portoghese. In mezzo a Romagnoli e Casale ha vita difficile e la vede poco e niente. (Dal 87’- Dopo un buon primo tempo, la squadra nel secondo tempo soffre la qualità della Lazio. Comunque un'ottima partita della squadra, senza dubbio un'Udinese differente rispetto a quella vista a Firenze.