Udinese-Chievo 1-0



Musso 6,5: salva ancora il risultato, su Meggiorini prima e Schelotto poi. Decisivo



Opoku 6: non va più in là di una semplice sufficienza, si vede poco



(dal 36’ s.t. Teodorczyk 6,5: prima sbaglia il rigore, poi sulla respinta segna il gol decisivo. Prima rete in bianconero)



Ekong 6: non soffre, si limita a controllare la difesa



Nuytinck 6,5: il più pericoloso nel primo tempo con un gran sinistro da lontano che sbatte clamorosamente sul palo



Larsen 5: spinge poco rispetto al solito, mai incisivo. Insufficiente



Fofana 6: cerca qualche spunto senza però riuscirci, bello il tiro con il quale impegna Sorrentino in corner



Mandragora 5,5: un’altra gara sottotono, anche le sue conclusioni finiscono lontano dallo specchio della porta avversaria



De Paul 6: cerca più volte di inventare, ma la difesa del Chievo è schierata e lo mette in difficoltà



D’Alessandro 6: esce dopo pochi minuti per infortunio, ma la sua prova è sufficiente grazie agli spunti sulla sinistra



(dal 21’ p.t. Zeegelaar 6: entra bene in campo, ci mette tanta corsa)



Okaka 6: l’unico a difendere palla e far salire la squadra, prestazione positiva



(dal 11’ s.t. Pussetto 6,5: entra cambiando il corso del match, con le sue incursioni mette in crisi la difesa clivense)



Lasagna 5,5: mezzo voto in più per la vittoria giunta nel finale, per il resto prova non positiva





All. Nicola 6,5: con i cambi tutti offensivi vince, anche casualmente, un match importantissimo