GENOA-UDINESE 1-1



Musso SV: i brividi per lui sono soltanto ai margini della gara. In apertura, quando Pandev lo sorprende sul primo palo; nel finale, quando Zajc lo grazia e Behrami viene fermato dal palo. Di fatto non compie una parata.



Becao 5,5: galeotta la sua scivolata in occasione del vantaggio rossoblù. Appare comunque spesso in difficoltà, soprattutto quando viene puntato da Pandev.



De Maio 6: Pandev lo scherza come se fosse un novellino, piegando la bilancia dell’incontro verso i padroni di casa. Un errore dal quale si riscatta con il trascorrere dei minuti guadagnandosi la pagnotta.



Nuytinck 6,5: esterno nel pacchetto arretrato friulano, centralissimo nella manovra bianconera. E’ lui la prima fonte del gioco di Gotti e anche il punto meno vulnerabile della retroguardia ospite.



Molina 6: mantiene alta la linea di gioco dell’Udinese, aiutato dalla scarsa pressione esercitata nei suoi confronti dal dirimpettaio Czyborra.



De Paul 7: fa letteralmente ciò che vuole, portando la propria classe in giro per il rettangolo verde di Marassi. Ancora una volta lascia il segno contro la sua vittima preferita, anche se soltanto dagli undici metri.



Walace 6: funge da collante tra i reparti friulani, distribuendo palle a destra e manca. Sempre preciso, a volte fin troppo scolastico. La fantasia, del resto, può permettersi di lasciarla ai colleghi argentini.



Arslan 6: cuce la manovra bianconera correndo da una parte all’altra del campo. Un lavoro prezioso e dispendioso che lo manda presto in riserva.

(dal 19’ st Makengo 6: ostinato e granitico, rappresenta una diga difficilmente valicabile davanti all’area bianconera).



Styger Larsen 6: affonda poco anche perchè bada più a contenere l’esuberanza di Zappacosta. Pennella un bel cross per la testa di Llorente che i centravanti non sfrutta a dovere.



Pereyra 7: El Tuco danza il tango tra le linee facendo coppia fissa con il connazionale De Paul. Segna un gol, ma glielo annullato, si procura il rigore del pareggio, sfiora il vantaggio con uno slalom da gigantista nel cuore dell’area ligure e poi ci riprova servendo Nestorovski. Indemoniato.



Llorente 6: lavora da torre reggendo sulle proprie spalle il peso di un intero reparto. Ha sulla testa la palla del vantaggio a fine primo tempo ma non riesce a spedirla alle spalle di Perin.

(dal 36’ st Nestorovski 5,5: Pereyra gli regala subito l’occasione per mettere il suo nome sul tabellino ma il tocco ravvicinato del macedone non ha la mira giusta)



All. L. Gotti 6,5: prosegue nel momento magico, allungando a cinque la striscia di risultati utili consecutivi e facendo un altro passo verso quella salvezza ormai sempre più vicina. La sua Udinese scende a Marassi con l'intenzione di fare la gara, affidandosi all'intesa privilegiata vantata da De Paul e Pereyra. Ai punti forse meriterebbe anche qualcosa di più. Però, visti i rischi corsi nel finale, il pari è probabilmente una sentenza salomonica.