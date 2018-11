: blocca più volte le conclusioni avversarie, non corre mai veri rischi. Primo clean sheet in stagione per lui: fa il suo, non spinge molto e si dedica a rimanere nei 5 di difesa. Sorpresa: in un ruolo non suo, se la cava egregiamente bloccando le avanzate giallorosse: per la prima volta in questa stagione si salva senza soffrire, aiutato anche ai compagni di reparto: i cross avversari non arrivano mai a destinazione perchè c'è sempre il suo zampino, buona prova del difensore olandese: bene da terzino nei 5 di difesa. Costretto a lasciare il campo a metà secondo tempo per infortunio(dal 25' s.t.: minuti nelle gambe anche per il classe '97, sostituisce bene Samir): sbaglia due appoggi in uscita che rischiano di favorire la Roma, ma la sua corsa e i suoi strappi sono determinanti: vive la partita come un derby (essendo ex Lazio), copre e aiuta la difesa. Prende anche un giallo: bene in fase di costruzione, non va in difficoltà quando deve difendere: male ad inizio gara, poi si accende. Bello il colpo di tacco a servire il vantaggio bianconero di RDP10(dal 50' s.t.: con Lasagna in panchina è lui la vera anima della squadra. Lotta, corre, segna e fa l'assist del raddoppio annullato poi dal VAR. Devastante(dal 34' s.t.: mangia clamorosamente il gol che può chiudere il match nel recupero)prima partita e prima vittoria davanti al proprio pubblico. Lascia fuori Lasagna e la squadra gli dà ragione