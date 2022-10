- L'estremo difensore bianconero prova ad arrivarci sul rigore di Muriel ma il colombiano la mette all'angolino. Questo pomeriggio non gli riescono i miracoli.- Quando Muriel e Lookman accelerano sono dolori per tutta la retroguardia friulana. L'argentino cerca di arginare come può l'intraprendenza del duo atalantino. Un paio chiusure provvidenziali quando gli spazi si fanno più ampi. Ha il grande merito di regalare il pareggio con un'incornata da vero attaccante.- Soffre parecchio la velocità degli attaccanti avversari. Sull'azione del primo gol si fa saltare secco da Muriel.- Chance dal primo minuto dopo il forfait di Becao. II camerunense fa una una buona partita, grave però sul gol del vantaggio di Lookman.- Il Tucu è ormai calato perfettamente nel ruolo di esterno. Si sacrifica molto in fase di copertura. In fase di costruzione ci mette come sempre grande qualità. Dai suoi piedi nasce il pareggio di Perez. Dall'85'- Non riesce a prendere le misure, i centrocampisti atalantini lo pressano e lui sbaglia parecchi appoggi. Meno brillante rispetto alle ultime uscite. Dal 58'- Con il suo ingresso l'Udinese riprende in mano la mediana. Riesce subito ad incidere nel match. Va ad un passo dal gol nel recupero.- Tiene in equilibrio l'intero centrocampo. Recupera un sacco di palloni, blocca diverse ripartenze avversarie. Con Sottil è tutto un altro giocatore.- Nel primo tempo entrambe le mezz'ali bianconere non girano a dovere. Qualche appoggio sbagliato di troppo. Dal 58'- Ancora una volta riesce a dare la scossa entrando dalla panchina. Questo ragazzo merita più spazio, con lui in campo l'Udinese acquista sempre maggiore imprevedibiltà.- Colpevole quando atterra in area di rigore Muriel. Penalty sacrosanto. Un errore che avrebbe potuto mandare ko l'Udinese.- Parte dal primo minuto ma rispetto alla partita di Verona tocca pochi palloni ed è fuori dal gioco. Demiral prende a uomo, anticipandolo sistematicamente. Dal 64' Success 6 - Prezioso lavoro spalle alla porta, riesce a difendere il pallone, far salire i compagni e prendere falli.- Dà il là alla rimonta con una pennellata d'autore. È sempre lui a creare l'azione che porta al pareggio. Sempre più leader, sempre più determinante.- La sua Udinese non molla mai. Ennesima rimonta, di carattere ma anche di qualità. Nel finale avrebbe anche la chance per vincerla.