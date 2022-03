Napoli-Udinese 2-1Udinese:: due interventi strepitosi nel primo tempo negano il gol al Napoli. Non può nulla sulla doppietta di Osimhen.: pomeriggio complicato, Insigne sta bene e lui lo tiene a fatica.: il primo tempo veste i panni del migliore in campo annullando Osimhen. Poi però il nigeriano lo travolge e segna due gol bruciandolo sul primo palo, in occasione del sorpasso Napoli. Rimedia un rosso lasciando i suoi uno in meno nel finale.: contiene più che può, legge bene gli inserimenti. Va in difficoltà quando Politano inizia a sterzare.: si accende in un'occasione - sprecata da Beto - ma poi subisce la potenza del Napoli e si schiaccia (31' s.t.: prova a dare un po' di spinta in più senza grossi risultati).: partecipa alla manovra veloce che porta al gol di Deulofeu apparecchiandogli l'assist (43' s.t.).: all'inizio il lavoro davanti la difesa è vincente, ma con l'ingresso di Mertens va in difficoltà e cala di livello.: gioca palla con precisione e intensità. Il gol dell'Udinese nasce da una sua palla in verticale per Pereyra. Bravo anche nei duelli fisici (31' s.t.: cerca di ridare vivacità e qualità al centrocampo bianconero per il finale).: a fasi alterne si propone bene in avanti, però non è determinante. Nella marcatura a zona lascia passare Osimhen alle spalle per il gol del momentaneo pareggio napoletano.: dà fastidio alla retroguardia del Napoli con la sua velocità però non è abbastanza. Fallisce una buona chance nel primo tempo e poi nel secondo sparisce dai radar (22' s.t.: a parte un tentativo di conclusione da fuori non fa praticamente nulla).: segna il gol che regala il vantaggio all'Udinese con un destro da fuori. È sempre in movimento, non dà punti di riferimento e si rivela una vera spina nel fianco.: l'Udinese ha una gran bella organizzazione. Una squadra corta, compatta che lascia pochissimi spazi al Napoli. Strappare punti ad una squadra che lotta per vincere lo scudetto chiaramente non è semplice. Lui ci prova e ci va anche vicino.