- Errore pesante quello che permette a Berardi di trovare il gol del momentaneo 1 a 1. Costruzione dal basso fallimentare e passaggio all'attaccante neroverde che ringrazia. Cerca poi di riprendersi ma la sua prestazione è ormai compromessa.- Prima da titolare per il giovane di proprietà dell'Atletico Madrid. Nel primo tempo soffre molto, soprattutto quando Raspadori e Traoré spingono dalle sue parti. Non era facile debuttare alla prima con la difesa a quattro.- Si trasforma in uomo assist. In apertura spinge sulla destra e serve un cioccolatino che Deulofeu trasforma nell'1 a 0. Anche in difesa sbaglia davvero poco. Tra i migliori.- Guida la difesa con grande carisma. Anche nei momenti peggiori riesce a mantenere la calma e mettere ordine. Decisivo quando si immola su un tiro di Berardi. Un'unica sbavatura, è in ritardo sul taglio di Frattesi.- Muldur non lo preoccupa. Si vede che è in fiducia e infatti spesso cerca di spingere. Costretto ad uscire per infortunio (Dal 36’- Entra molto bene in partita. Ci mette corsa e qualità. Riesce spesso ad arrivare sul fondo. Nella ripresa la sua fisicità fa la differenza).- Pochi minuti in campo, esce anche lui per infortunio. Un giallo un po' ingenuo. (Dal 15’- Soffre molto il palleggio del Sassuolo. Nel finale lascia i compagni in dieci per per due cartellini gialli rimediati nel giro di pochi minuti).- Ha il compito di mantenere il baricentro della squadra. Tanto lavoro sporco, anche perché spesso si trova da solo a fare la fase di interdizione. Così così quando è chiamato ad impostare.- Schierato nei tre trequartisti cerca di spingere con maggiore costanza. Riesce ad impensierire spesso la retroguardia avversaria. Il gol del 2 a 2 nasce da una sua conclusione deviata in maniera decisiva da Frattesi.- Nel primo tempo si vede poco, cresce alla distanza quando riesce a trovare il ruolo giusto in campo. E' tra i più propositivi nella ripresa, cerca spesso la conclusione. Suo l'assist per il gol di Beto.- Ogni volta che lo spagnolo ha il pallone tra i piedi riesce a rendersi pericoloso. Dribbling e giocate a ripetizione. Trova il gol dell'1 a 0, sforna diversi passaggi illuminanti ai compagni. Va più volte anche vicino alla personale doppietta.- E' l'uomo dei gol pesanti. Il suo tap-in da due passi vale tre punti. E' un centravanti vero, capace di far salire la squadra, di attaccare la profondità e soprattutto di buttarla dentro. Dal 43' s.t.- Nella partita decisiva riesce a ritrovare la vittoria. La sua Udinese, nonostante i tre punti, lascia troppi dubbi. Il primo tempo è stato troppo altalenante.