- Sia nel primo che nel secondo tempo la Lazio lo impegna poco. Nonostante corra pochi pericoli Anderson lo fredda da due passi.- Di fronte a sé ha un brevilineo come Zaccagni, lui ci mette il fisico facendo subito capire al numero 20 biancoceleste che da quella parte non si passa. Un paio di chiusure provvidenziali nel finale quando le squadre si allungano.- Riscatta pienamente la brutta prestazione contro l'Hellas. Strepitoso quando alla mezz'ora salva in scivolata negando alla Lazio un gol che sembrava essere già fatto.- Il suo ritorno è assai positivo. Assist-man grazie alla capacità nel gioco aereo, sempre puntuale in chiusura.- Vista l'assenza di Udogie viene spostato da Cioffi sulla sinistra. Anche sull'altro lato riesce sempre a premere con costanza, arrivando spesso sul fondo. Nella ripresa torna a destra, aumentando ancora i giri del motore. La staffilata che sbatte sulla traversa in pieno recupero grida vendetta.- La Lazio a metà campo palleggia bene, per lui tanto lavoro sporco. Recupera diversi palloni, un po' impreciso negli appoggi. Dal 63’- Torna in campo a distanza di mesi, il suo rientro ridà all'Udinese qualità e pericolosità. Bentornato Tucu.- Bene in fase di interdizione, questa sera il suo lavoro è prezioso. Vince diversi duelli di fisico.- Corre tanto, è un motorino senza sosta. Tantissima sostanza, peccato per quel gol divorato a porta vuota.- Gioca con coraggio, cercando sempre lo spunto nell'uno contro uno. Difensivamente però un errore grave che porta al pareggio alla Lazio appena prima dell’intervallo. Dal 63’- Più solido rispetto al compagno. Si preoccupa più di difendere che di attaccare.- Lo spagnolo risponde con un gol e tante buone giocate alle critiche delle ultime settimane. Freddissimo dopo 5' quando manda in rete la sponda di Perez. Cerca più volte la doppietta. Il diez è il più pericoloso tra i bianconeri. Dal- Si guadagna diverse punizioni. Tanto lavoro spalle alla porta a difendere il pallone e far salire la squadra.- Torna da titolare. Questa sera però ha pochi palloni giocabili. Fa a sportellate con i difensori della Lazio. Partita di sacrificio.- La sua Udinese è affamata, questa sera l'approccio alla gara è quello giusto. In avvio riesce a mettere sotto la Lazio, concedendo il pari solo a causa di un errore. Nella ripresa avrebbe meritato di più. Buon punto.