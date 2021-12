Cagliari- Udinese 0-4



Silvestri 6: quasi mai chiamato in causa. Serata tranquilla.



Samir 6.5: ferma senza problemi le poche incursioni avversarie.



Nuytinck 7: un vero muro difensivo. Insuperabile.



Becao 6: il meno preciso dei tre dietro. Partita comunque sufficiente.



Udogie 6.5: brillante nella corsa, da il via alla goleada bianconera con un passaggio delizioso.



(dal 35' s.t Zeegelar s.v)



Walace 7: perfetto in fase difensiva, aiuta spesso a costruire il gioco.



Arslan 6.5: prende per mano il centrocampo formando un muro invalicabile.



(dal 30' s.t Jajalo 6: entra con buona verve e controlla la situazione).



Makengo 7.5: gol e assist per lui. Serata che ricorderà a lungo.



Molina 7: trova un grandissimo gol da fuori area. Per il resto partita di grande corsa.



(dal 35' s.t Soppy s.v)



Deulofeu 8: due gol fenomenali che valgono il prezzo del biglietto



(dal 30' s.t Pussetto 6: tiene alta la squadra nel finale di gara)



Beto 6.5: non trova il gol ma tiene alta la squadra con ottimi movimenti.



(dal 42' s.t Samardzic s.v)



All. Cioffi 7,5: partita perfetta sotto ogni punto di vista. Tre punti fondamentali.