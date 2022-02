Verona-Udinese 4-0



Silvestri 5,5: certo fa bei miracoli evitando un passivo ancora più corposo, ma su alcune occasioni non sempre è preciso.



Becao 5,5: una partita molto altalenante. Poca cosa in fase offensiva, leggermente meglio dietro.



Pablo Marí 5: Caprari e compagni sono davvero una spina nel fianco. Quasi mai vincitore nei contrasti, si fa spesso superare dagli avversi.



Zeegelaar 4,5: errori grossolani a parte, una giornata davvero da dimenticare. Senza sicurezza e grinta, mai in posizione giusta per gli anticipi e sempre facilmente superato.



Molina 6: prova a proporsi in sovrapposizione, anche se i compagni lo premiano poco.



Jajalo 5,5: inizia abbastanza bene, ma si perde appena il Verona trova le giuste misure.

(dal 18' s.t. Beto 6: qualcosa in più lo dà sicuramente. Cerca di tenere alta la squadra.)



Walace 5: Tameze lo neutralizza sempre, come pure gli altri centrocampisti veronesi. Male.



Makengo 4,5: fuori dalla manovra, spesso anticipato sul nascere, non si fa quasi mai vedere in area avversaria.



Udogie 5: esce per infortunio, ma comunque incide veramente poco sulla partita.

(dal 1' s.t. Soppy 5,5: entra a situazione oramai compromessa, ma molto impreciso anche per passaggi semplici.)



Deulofeu 6: unico che sembra combattere fino alla fine, anche con l'ambiente circostante. A volte però la troppa foga lo disorienta nelle giocate.



Success 5,5: nella prima mezz'ora prova a rendersi pericoloso ma viene poi ben neutralizzato da un grande Casale.

(26' s.t. Pussetto 5,5: la squadra è oramai sfaldata, ma lui prova poco anche a proporsi.)



All. Cioffi 5: Udinese che scende davvero male in campo. Alcuni giocatori schierati fuori forma e cambi che non danno linfa.