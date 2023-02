- Oggi i suoi peggiori nemici sono i compagni. Sul primo gol è beffato dalla deviazione di Bijol. Il pareggio, poi, lo firma direttamente Perez.- Il Sassuolo non preme più di tanto. Dal suo lato non soffre, ordinaria amministrazione. Cerca di dare maggiore disciplina anche a Ehizibue.- Nel primo fa tutto lui: un assist, un gol, un deviazione che in inganna il proprio portiere. Protagonista da ogni punto di vista, nel bene e nel male.- La sua partita è rovinata da una deviazione maldestra nella propria. L'argetino mette, purtroppo, la firma sul 2-2 del Sassuolo. Dall'86'- Tanta confusione, anche dal punto di vista tattico. Laurientè sembra poterlo sempre mettere in difficoltà. Anche quando si fa vedere in avanti non è preciso.- In un pomeriggio sonnacchioso il tedesco cerca di dare un po' di brio con la sua tecnica. Non sempre gli riesce ma ha il grande merito di mettere la palla per il gol di Bijol. Dall'86'- Solito lavoro sporco davanti alla difesa. Come sempre spetta a lui tenere in equilibrio la mediana bianconera.- Una conclusione pericolosa sventata da Consigli, diligente in fase di copertura. Servirebbe qualcosina in più in fase offensiva. Dall'80- Dopo qualche prestazione così così torna a fare vedere ciò di cui è capace. Gli basta un minuto per trovare il gol del vantaggio. Soprattutto nel primo tempo preme con costanza.- Non è al meglio e si vede. Il Tucu prova a stringere i denti ma dura soltanto 45'. Dal 46'- Si vede che è di un altro livello ma non si può chiedergli miracoli.- Corre, sportella, fa qualche buono appoggio ma in zona gol è assente. Spreca un'occasione colossale calcio male al volo. Dal 71'- Entra e l'Udinese sistematicamente si abbassa a difesa del pareggio.- L'Udinese fa una partita sufficiente. Nulla di più, nulla di me. La vittoria casalinga però manca però da troppo tempo. Quell'entusiasmo di inizio stagione sembra essersi spento.