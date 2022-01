Schierato titolare per l'assenza di Silvestri. Si vede che gli manca il campo. Un'uscita a metà regala il gol dell’1-0 di Pasalic. Da lì in poi riscatta la sua prestazione con alcune buone parate.– Il brasiliano è forse l'unico a non mollare. La retroguardia bianconera fa acqua da tutte le parti, lui cerca in tutti i modi di salvare il salvabile. Pomeriggio davvero difficile.– Muriel fa quello che vuole, il colombiano gli va via colpo per colpo. Sul gol del raddoppio atalantino si fa saltare con un birillo. Prova a compensare con un po' di grinta ma non riesce a combinare nulla di buono. Figuraccia.– Anche il capitano è in costante apnea. Gli attaccanti atalantini, Muriel su tutti, hanno decisamente un altro passo. Gravi lacune, anche in termini di posizionamento e questo non dipende dal covid.– L'argentino è un centrale, per far fronte all'emergenza è costretto a giocare fuori ruolo. Maehle quando lo punta lo mette sempre in difficoltà, mentre nella metà campo offensiva non si fa vedere praticamente mai. Viene bucato da Hateboer in occasione dell’affondo che porta al 5-2 dell’Udinese.– L'argentino prova come può ad alzare il baricentro. Con coraggio prova a spingere, nonostante spesso non venga seguito dai compagni. Dopo un avvio timido la ripresa è di buona fattura. Suo il tiro che carambola sul piede di Djimsiti per l’1-3 dei bianconeri.– Da solo cerca di tenere in piedi il centrocampo dell'Udinese. Ci mette il fisico ma di fronte ci sono giocatori che vanno ad un'altra velocità. Prestazione che comunque non è da buttare, soprattutto in fase di ripiegamento.– La benzina è poca, gli manca il suo solito spunto. Avrebbe sulla testa anche l'occasione del gol ma da buona posizione non inquadra la porta. Dal 65’– Entra che la partita è già passata in modalità allenamento.– Da esterno di centrocampo si sacrifica molto. Prova a dare una mano anche in difesa. Partita a servizio della squadra, viste le assenze non si poteva fare diversamente. Dal 74’- Entra col piglio giusto, suo l'assist per il gol di Beto.– Fisicamente oggi fa più fatica del previsto, si vede che gli manca quella potenza nella corsa e nel cambio di passo. Il portoghese però non si arrende, lotta su ogni pallone e nel finale trova anche un gran gol.– Svaria su tutto il fronte d'attacco in cerca del pallone, fatica ad inventare qualcosa. Lo spunto nell'uno contro uno non è il solito.– Dodici assenze e zero allenamento uguale figuraccia. Non è di certo colpa sua. Questa partita non si sarebbe dovuta nemmeno giocare.