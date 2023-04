Silvestri 6 – Incolpevole sulle reti monzesi, per il resto ordinaria amministrazione.



Becao 6 – Si arrangia col mestiere, soffre come tutto il reparto.



Bijol 5,5 – Meno preciso del solito, oggi anche lui concede troppo agli attaccanti monzesi.



Perez 5,5 – Sbaglia diverse costruzioni dal basso, come i colleghi di reparto è poco protetto dal centrocampo.



Ehizibue 5,5 – Spinge pochissimo, difende malino. Responsabilità sul primo gol.



Samardzic 5 – Di stima: perde tanti palloni, crea poco in una posizione spesso lontana da quella preferita.



Walace 6 – Tiene botta a fatica nonostante non paia in perfette condizioni.



Lovric 6,5 – Il migliore dei suoi: segna, si fa parare due tiri da Di Gregorio e tiene a galla in centrocampo quasi da solo. Mezzo punto in meno per la palla persa che causa l'1-2.



Udogie 6 – Meno propositivo del solito, tiene la posizione con diligenza e poco più.



Success 5,5 – Solito lavoro duro di sponda, fa a sportellate fino a quando Sottil non lo richiama.



Beto 6 – Gara difficile contro Pablo Marì e soci, freddo al 90' a infilare il rigore del 2-2.



Festy 6,5 – Entra con voglia di spingere, dalla sua parte l'Udinese costruisce più negli ultimi 20' che in tutti i precedenti 77'.



Nestorovski 6,5 - Con caparbietà si conquista il rigore del 2-2, sfruttando l'irruenza di Petagna.



Arslan s.v.



Pafundi s.v.



Thauvin s.v.