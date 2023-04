Udinese-Monza è il lunche matche del sabato della 29esima giornata di Serie A con calcio d'inizio a partire dalle 12.30 di sabato 8 aprile. Il ko di Bologna ha lasciato il segno nella squadra di Sottil che proverà a riscattarsi per non abbandonare il sogno di un piazzamento Conference League. I talenti non mancano però a Raffaele Palladino che si è inceppato da 3 giornate e vuole ritrovare la vittoria anche per dedicarla al proprio presidente, Silvio Berlusconi, ricoverato in terapia intensiva al San Raffaele.



DOVE VEDERLA IN TV E STREAMING - Udinese-Monza, con calcio d'inizio alle 12.30 di sabato 8 aprile alla Dacia Arena di Udine sarà trasmessa in diretta tv su Dazn e su Sky attraverso i canali Sky Sport Calcio (202) e Sky Sport (249). In streaming su smartphone, tablet e pc sarà disponibile sull'app e sulla piattaforma Dazn oltre che su Sky Go e Now.



PROBABILI FORMAZIONI

UDINESE (3-5-2): Silvestri; Becao, Bijol, Perez; Ehizibue, Samardzic, Walace, Lovric, Udogie; Success, Beto.

MONZA (3-4-2-1): Di Gregorio; Donati, Pablo Marì, Izzo; Ciurria, Sensi, Rovella, Carlos Augusto; Mota, Pessina; Petagna.