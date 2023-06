- Cerca in tutti i modi di salvare la porta. La Juve preme, lui abbassa la saracinesca. Provvidenziale nel primo tempo sulla punizione velenosa di Cuadrado. Nella ripresa tante parate decisive.- L'emergenza in difesa gli regala una chance dal primo minuto. Il classe '04 la sfrutta al meglio. Prima partita da titolare di ottimo livello. Peccato per l'infortunio. (Dal 59'- Il capitano della Primavera dell'Udinese entra benissimo. Gioca con autorevolezza, senza mai farsi intimidire dagli avversari. Un paio di interventi di qualità per fermare le ripartenze della Juventus)- Juve che attacca a testa bassa, la difesa bianconera riesce a reggere l'urto. Guida bene la retroguardia e va vicino nel finale anche al gol del pareggio.- Il francese, all'esordio in maglia bianconera, gioca un'ottima partita. Preciso in marcatura, ottimo anche in chiusura. (Dall'82'- Sottil gli chiede di sacrificarsi in marcatura, il Tucu dà una grande mano in fase difensiva prima su Kostic, poi su Iling.- Nel primo tempo è lui a dare qualità alla manovra bianconera, cercando anche la conclusione da fuori. Nella ripresa cala.- Primo tempo a fare da diga davanti alla difesa. Un infortunio poi lo toglie dalla contesa ad inizio ripresa. (Dal 48'- Entra, prova a dare maggiore ritmo al centrocampo. Sul gol del vantaggio della Juve però è lui a perdere il duello con Locatelli, risultato poi decisivo)- Si inserisce sempre con puntualità. Fino alla fine si rende pericoloso. Tra i migliori questa sera.- Gioca una partita (la sua ultima in bianconero) in crescendo. Nel finale preme sull'acceleratore.- Il francese gioca in appoggio a Beto. Tanto movimento, si allarga spesso sulla fascia per prendere il pallone. Gli manca il colpo negli ultimi metri. (Dal 79'- Tanta corsa, tanto sacrificio ma pochi palloni giocabili. L'impegno però c'è. (Dall'80'- Un'Udinese in grande emergenza gioca un'ottima partita. Avrebbe meritato di più.