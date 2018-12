: quasi mai chiamato in causa da una Spal arrembante nel gioco ma poco pericolosa.segue Floccari come un mastino e lo argina con grande attenzione. Come i compagni di reparto è preciso, ma anche poco sollecitato dagli attaccanti avversari.fa valere fisicità e abilità di lettura, giocando una partita pulita.: regge bene l'urto di Floccari e Petagna e dà un aiuto anche in fase di raddoppio su Lazzari. Non sbaglia nulla.: schierato come quinto di centrocampo, ha il difficile compito di arginare Lazzari, che, però, a tratti appare incontenibile; la differenza di qualità tra i due giocatori è evidente e, infatti, le migliori occasioni per la Spal arrivano proprio da questa fascia. Nel secondo tempo si rende protagonista dell'intervento, sulla palla, che costringe Lazzari a lasciare il campo.: i muscoli e la corsa non mancano mai, ma il centrocampista Nicola non è preciso in nessuna delle due fasi. Spesso è in ritardo quando deve raddoppiare su Fares favorendo i compiti di Fares. Anche quando è chiamato ad attaccare è spesso fuori dal gioco e poco attento.(dal 33' s.t.: non azzarda mai la giocata e si limita a fare il compitino, contribuendo a tenere oltre modo basso il baricentro della squadra, che accetta di subire il possesso monocorde della Spal.: quando tocca palla viene raddoppiato o triplicato dagli avversari, che non gli lasciano mai lo spazio per fare la differenza. Fatica a prendere velocità proprio a causa delle coperture preventive di Semplici che lo ingabbia tra le maglie dei centrocampisti, Cionek e addirittura Floccari che gli dedicano particolari attenzioni. Prende un giallo poco intelligente che lo costringerà a saltare l'ultimo match del 2018.: contiene molto bene Fares, ma manca totalmente quando è chiamato ad accompagnare l'azione.: viene mangiato da Bonifazi, che non gli lascia lo spazio per far valere la propria superiorità tecnica.: cerca, come suo solito, di bucare la difesa avversaria in profondità, ma fatica a creare pericoli, soprattutto nel primo tempo, nel quale è quasi sempre fuori dal gioco dell'Udinese che non riesce mai a metterlo in moto.la scelta di fronteggiare Lazzari con un giocatore di pari rapidità come D'Alessandro non premia e l'esterno della Spal riesce a sfondare con costanza creando diverse difficoltà alla difesa bianconera. In fase di costruzione, invece, i suoi uomini migliori vengono imbrigliati dalla squadra avversaria. Sfida diretta con Semplici persa ai punti, ma risultato che dà ragione ad entrambi.