Udinese-Spezia 0-2



Musso 6: poco può sui gol ospiti. Non viene chiamato in causa in altre occasioni.



Becao 5: si fa saltare in maniera plateale da Gyasi in occasione del vantaggio dello Spezia. Sbaglia molto anche in impostazione.



De Maio 5,5: il più sicuro della retroguardia bianconera, anche se non riesce a ripetere la brillante prestazione di Verona.



Samir 5,5: sbaglia spesso l’anticipo sugli avversari, commettendo fallo e regalando metri agli ospiti.



(dal 33’ s.t. Matos sv)



Ter Avest 5: non riesce a colmare l’assenza di Stryger-Larsen, spingendo poco e facendosi trovare raramente in posizione.



Coulibaly 5,5: alterna cose positive ad altre piuttosto ingenue. Gli manca un po’ di personalità.



De Paul 6,5: ancora una volta il migliore in campo. Cerca di inventare e di combinare con i compagni di reparto, anche se spesso le sue idee vengono malamente sprecate.



Palumbo 5: esordio tutt’altro che positivo per il classe 2002. Ha grossi margini di miglioramento davanti a sé.



(dal 11’ s.t. Forestieri 6: tanto movimento per l’argentino. Ha sui piedi l’occasione per il gol del pari, che però spedisce sul palo)



Zeegelaar 5: soffre continuamente Verde, che lo limita e non lo fa salire. Male anche in fase offensiva.



(dal 19’ s.t. Ouwejan 6: dimostra di saperci fare con i piedi, ma ha pochi minuti a disposizione)



Okaka 5: praticamente inesistente, si fa spesso anticipare. Troppo lento e macchinoso.



(dal 19’ s.t. Nestorovski 6,5: entra bene in partita, scappando alle spalle della difesa ospite)



Lasagna 5: è lui a divorare la più ghiotta palla gol a disposizione, sparando addosso a Rafael in uscita. Ancora una gara a secco per il centravanti bianconero.





All. Gotti 5,5: mette in campo una formazione dettata dall’emergenza. Non riesce ad ottenere punti nella prima gara casalinga.