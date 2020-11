Udinese-Fiorentina 0-1



Musso 6: mai chiamato in causa fino al momento del vantaggio ospite. Poco può sul gran mancino di Montiel.



Molina 6: più propositivo nel corso dei primi 45’. Nella ripresa si spegne un po’.



(dal 31’ s.t. Stryger Larsen 6: entra nel momento più delicato del match)



Bonifazi 6: nella prima frazione rischia con un retropassaggio pericoloso in direzione di Nuytinck. Si fa perdonare sbagliando poco o nulla nel resto della partita.



(dal 1’ s.t.s. Becao sv)



Nuytinck 6,5: praticamente perfetto. A 10’ dalla fine salva un contropiede insidioso con un grande intervento su Vlahovic.



Samir 6,5: in evidente crescita. Conferma l’inizio di stagione da protagonista nella squadra di Gotti.



De Paul 6,5: si carica i compagni sulle spalle e li trascina, come successo in queste prime uscite. Tutte le azioni più pericolose, comprese le ripartenze e le manovre dal basso, passano per il suo destro pregiato.



Makengo 5,5: bene in avvio di gara, poi va un po’ in difficoltà. Non ancora al top della forma fisica.



Deulofeu 5,5: fatica a trovare spazi tra le maglie Viola. Dà una mano anche in fase difensiva.



Pereyra 6: cerca di combinare assieme a De Paul, muovendosi bene tra le linee.



(dal 18’ s.t. Jajalo 6: bravo a smistare la sfera e aiutare i compagni di reparto)



Forestieri 6,5: una spina nel fianco per la difesa Viola. È dalle sue parti che nascono le azioni più importanti.



(dal 31’ s.t. Pussetto 5,5: il suo ingresso non riesce ad incidere sulla gara)



Lasagna 5,5: si perde un po’ tra le maglie ospiti, non riuscendo a dare un contributo alla squadra.



(dal 1’ s.t.s. Okaka sv)





All. Gotti 5,5: la sua squadra non concretizza la mole di gioco, subendo il gol della Fiorentina nel secondo tempo supplementare. Coppa Italia sfumata, ora si potrà concentrare unicamente sul campionato.