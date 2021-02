: Dopo Silvestri sfila un altro pretendente all’Olimpico. Parte in affanno, senza colpe, vedendosi sbucare Veretout all’improvviso. Poi di gamba dice no proprio al francese e provoca un rigore. Test andato male.: Sorpreso sull’infilata di Veretout, continua a sbandare anche nei minuti successivi. Giornata no.: Pochi secondi e va subito d’anticipo di testa su Mayoral in zona rossa poi fa notare la pelata anche quando c’è da interrompere i break a centrocampo. Dei tre dietro è l’unico a mettere calce fresca.: Gioca senza specchietto retrovisore. Non si dimostra lucido nei momenti clou.: Spesso ultimo baluardo evita un gol a porta vuota di Ibanez e viene malmenato da Mkhitaryan quando dovrebbe essere il contrario. Sul primo gol però taglia davvero male. (17’st Molina 6: spinge di più anche perché la Roma rallenta): Qualche leziosismo non da lui e un dialogo non sempre chiaro con i compagni. Apre la ripresa con un bel tentativo da fuori. Lo abbiamo visto meglio in tante altre occasioni.: Tra i pochi a cercare di creare superiorità numerica. Apprezzabile ma non continuo nel tentativo. (40’st Nestorovski ng): La sveglia non è suonata. Perde parecchi palloni nel primo tempo mettendo in difficoltà il reparto difensivo. (29’st Makengo ng): Karsdorp non spinge come Spinazzola eppure resta sullo sfondo ad aspettare (29’st Ouwejan ng)E’ in palla, e lo si era già visto nelle ultime due settimane. Si agita e prova a divincolarsi con alterno successo. Si divora il gol del 2-1.: Lento, di piede, di fisico e anche di pensiero. (17’st Okaka 6: ex datato, porta qualche apprensione in più rispetto allo spagnolo)Gotti 5: E’ tutta un’altra Udinese rispetto a quella che ha vinto col Verona. L’avversario è di un altro livello e manca Pereyra, ma ci si aspettava molto di più.