Parma-Udinese 2-0



Musso 5: prima salva su Cornelius poi compie una clamorosa papera sul gol di Kulusevski



Becao 6: il Parma spinge dal suo lato ma Becao prova a contenere le discese crociate



(Dal 10’ s.t. Jajalo 6: la squadra spinge dopo il suo ingresso in campo)



Troost-Ekong 5: nervoso e impreciso, si prende un cartellino giallo inutile



(Dal 34’ s.t. De Maio sv)



Nuytinck 5,5: soffre la spinta del duo Darmian-Kulusevski



Larsen 6,5: sempre pericoloso quando va al cross, cerca sempre Okaka al centro dell’area



Fofana 5,5: poca sostanza di fronte al centrocampo del Parma, spesso si fa saltare da Hernani



(Dal 27’ s.t. Nestorowski sv)



Mandragora 4: un cartellino giallo evitabile e due gol sbagliati clamorosamente



De Paul 6: quando prende palla e punta la porta impensierisce la difesa crociata



Sema 5,5: non sfonda sull’out sinistro, meglio la fase di non possesso palla



Lasagna 5,5: una conclusione sulla traversa nel primo tempo



Okaka 6: una spina nel fianco della difesa Ducale, prova in ogni modo a colpire a rete





All. Gotti 5,5: va sotto nel primo tempo ma prova a riprendere il match dominando la ripresa; i suoi giocatori però sono molto imprecisi sotto porta