- Un paio di parate di livello. Nel finale intuisce ma non para il rigore del pari ospite.- Semplicemente perfetto. Dalle sue parti non passa nemmeno un filo d'aria.- Abraham non tocca palla, sempre puntuale in marcatura sull'inglese. Nel suo match anche un salvataggio provvidenziale in spaccata in area.- Difesa praticamente invalicabile quella dell'Udinese quest'oggi. Anche lui è un autore di una grande prova, peccato per l'infortunio nel finale.- Protagonista del discusso episodio che nel finale porta al calcio di rigore per la Roma. Punito un suo presunto tocco di braccio.- Il gol è una perla, realizzata tra l'altro di piede debole. Instancabile sulla corsia.- La palla nei suoi piedi è messa in banca. Elegante nella gestione.- In mezzo al campo gioca una signora partita. Ripaga la fiducia concessagli da Cioffi.- Bella prova quella del centrocampista francese. Pericoloso grazie alla sua dinamicità, sfiora il gol in due circostanze.- Ha sui suoi piedi l'occasione per chiudere il match ma Rui Patricio compie un grande intervento.- Il duello con Kardsorp finisce senza vincitori. Meno brillante rispetto alle ultime uscite.- Molto ispirato nel giorno del suo compleanno. Molto bene nel primo tempo, cala nella ripresa. Pussetto 6 - L'argentino ha un buon impatto sul match. Utile nelle ripartenze.- Lotta ma non incide. Un lontano parente del bomber della prima parte di stagione.- La sua Udinese piace e diverte. Un punto che sta strettissimo visto quanto fatto vedere in campo dai bianconeri, puniti da un episodio dubbio nel finale.