: una saracinesca. Importante l’intervento su Toljan nel primo tempo. Ma è nella ripresa che si supera, deviando il gran tiro di Berardi sulla traversa.: rischia il rigore su Haraslin, il Sig. Amabile lo grazia insieme al Var. Solido con brivido.: guida la difesa friulana e di fatto annulla bomber Caputo. Un’impresa non da poco di questi tempi.: decisivo nei minuti di recupero quando in spaccata (commettendo fallo?) oscura la porta a Raspadori (e lo travolge). Attento per il resto della partita su Berardi.: pizzica la traversa al minuto 23. In fase difensiva gestisce senza grossi problemi prima Traorè, poi Haraslin.: è l’anima di questa Udinese, giocatore superiore. Ogni palla inattiva è un pericolo. E come detta i tempi!: fa muro davanti alla difesa friulana, ma non è sempre preciso quando deve palleggiare.(dal 90’ + 3’ s.t.: lavoro oscuro nel primo tempo come mezzala, nella ripresa quando esce Zeegelaar passa a fare il laterale. Senza infamia e senza lode.(dal 37’ s.t.: dura con questo Berardi, eppure tiene. Dalla sua parte un solo pericolo, quando nel primo tempo Toljan si incunea e Musso salva tutto.(16’ s.t.: entra per dare sostanza e creare nuove minacce in ripartenza. Già in vacanza): è il più pericoloso dell’Udinese. Peluso non ci sta dietro se accelera. La vince lui nella ripresa, con uno strappo dei suoi lungo la fascia destra. Assist per Okaka.: non fa molto ma quanto basta per buttarla dentro all’ottavo minuto della ripresa, praticamente a porta vuota. Un gol che al novanta per cento appartiene a Lasagna.(dal 37’ s.t.All.: la sua Udinese è un’ ammazza-giochisti, prima Sarri ora De Zerbi. E non dite che è solo contropiede, Gotti ci sa fare.