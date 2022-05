- Anche oggi ci mette i guantoni in più di un'occasione. Su Scamacca in avvio non può nulla, nella ripresa però gli chiude la porta in faccia. Nel finale parata fondamentale sul tiro di Traore.- Un po' troppo nervoso, prende un'ammonizione ingenua nel primo tempo per una scaramuccia di troppo con Ayhan. Lottatore, ci mette il fisico contro i velocissimi attaccanti del Sassuolo.- Scamacca e Raspadori sono due clienti davvero scomodi. Lo spagnolo è attento, guida la difesa con autorevolezza. Decisivo il suo intervento in spaccata che nega il gol a Defrel.- Salva su Berardi, poi spreca un'ottima occasione calciando male. Tra i tre dietro l'argentino è quello che soffre di più. Ammonito e poi sostituito da Cioffi. Dal 61’- Entra bene in partita. Ruvido, non fa sconti dietro. Suo il gol che regala il pari ai bianconeri. L'olandese è sempre una risorsa importante di questa squadra.- Raspadori lo salta di netto nell'azione che porta al gol dell'1 a 0. Questa sera l'argentino spinge poco, non trova mai la giocata. Dal 61’- Più spigliato ed intraprendente rispeto al compagno. Cerca di creare superiorità sulla fascia. Suo il destro che porta al gol del pari.- Il Tucu non è al meglio della forma, oggi fatica. Qualche errore di troppo, non da lui. Dal- Primo tempo in sofferenza, i centrocampisti del Sassuolo lo prendono nel mezzo e lui sbanda. Nella ripresa, quando finalmente riesce a predere le misure, va decisiamente meglio. Prezioso in fase di recupero del pallone.- Buona prova al rientro dalla squalifica. Ci mette tanta, tanta, tanta corsa. Infaticabile. Si rende anche pericoloso in avanti.- Tra i più caldi del momento tra i friulani, al Mapei propone una versione meno propulsiva e più distratta di se stesso: vedere l’azione dell’1-0 per credere. Va crescendo nel secondo tempo.- Parte bene, rendendosi subito pericoloso. La fiammella, però, si spegne subito. Va in calando fino a scomparire del tutto dal match. Da prima punta fatica parecchio. Dal 61’- Una buona mezz'ora in campo dopo un campionato vissuto da spettatore.- Le azioni dell'Udinese nascono quasi tutte dai suoi piedi. Il dieci è in assoluto il più pericoloso tra i bianconeri. Troppo egoista però in alcune ripartenze in campo aperto. Spesso abbassa la testa e va da solo, sbagliando.- La sua squadra gioca una partita alla pari con quella che per tutti è una delle rivelazioni del campionato. Nonostante non ci sia molto in palio l'Udinese non molla e alla fine conquista un meritato pareggio.