avrebbe potuto fare sicuramente qualcosa in più sulla conclusione dalla lunga distanza di Brekalo che permette al Torino di sbloccare il risultato. Non può invece nulla sul tocco sottomisura in mischia di Bremer.questa partita l’avrebbe potuta affrontare con la maglia del Torino addosso, la squadra granata lo aveva infatti cercato in estate. Questa sera, davanti agli occhi di Cairo e Vagnati, non sfigura di certo.sin dai primi minuti è costantemente anticipato da Belotti. Il centrale dell’Udinese non riesce a contenere il capitano del Torino e il salvataggio sull’1-0, quando si immola propria sulla conclusione del Gallo, non basta a fargli guadagnare la sufficienza in pagella.(Dal 14’ s.t.: entra bene in partita e sfiora il gol del 2-2)anche lui leggermente in difficoltà questa sera contro gli attaccanti del Torino. Non è nella sua miglior serata.da un suo grave errore in fase difensiva arriva l’angolo che porta al 2-0 del Torino. Questo episodio è il simbolo di una serata certamente negativa per il terzino destro della formazione friulana.cerca di farsi valere in fase di interdizione e nel secondo tempo spende bene un giallo fermando con le cattive Singo in ripartenza.: soprattutto nel secondo tempo prende per mano la squadra e cerca di far valere le sue doti tecniche. Prova anche la conclusione dalla distanza in un paio di occasioni ma senza particolare fortuna.: buona la sua prestazione sulla fascia sinistra, soprattutto nel primo tempo, dove riesce a contenere bene Aina e, quando ne ha la possibilità, si fa vedere anche in avanti. Cala però nella ripresa.(Dal 33’ s.t.: la più grande occasione dell’Udinese nel primo tempo per pareggiare capita sui suoi piedi ma Milinkovic-Savicè bravissimo a negargli la gioia del gol con un grande intervento. La sua partita, di fatto, è tutta qui.(Dal 14’ s.t.: riapre la partita quando sembrava chiusa con una splendida punizione che si va a infilare sotto l’incrocio dei pali).: si accende a tratti e quando lo fa dà l’impressione di poter creare qualche pericolo alla difesa del Torino. Gioca molto per la squadra e cerca spesso l’imbucata per mandare alla conclusione i compagni.(Dal 37’ s.t.: con la sua forza fisica riesce nel primo tempo a mettere in difficoltà Bremer, in pochi ci sono riusciti in questo campionato. Cala nel secondo tempo, quando l’avversario riesce a prendergli le misure.: la sua Udinese paga la serata complicata di Nuytinck e un errore di Molina. La squadra bianconera riesce a creare diversi problemi al Torino a avrebbe forse meritato qualcosa in più.