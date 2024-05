Udinese, le pagelle di CM: Okoye miracoloso, Davis uomo salvezza fa volare Cannavaro

Frosinone-Udinese 0-1Okoye 7,5: provvidenziale su Zortea al 18’, miracoloso sul colpo di testa di Okoli scaturito sul successivo corner. Si ripete nel secondo tempo su un altro tentativo dell’esterno giallazzurro, prestazione super.Kristensen 6,5: attento e sicuro, non sbaglia praticamente nulla.Bijol 6,5: fa ottima guardia, risultando risolutivo sia nelle letture d’anticipo che in qualche chiusura nell’uno contro uno.Perez 6: prende in consegna Soulé e non lo molla mai, tentando anche qualche rischioso anticipo.Ehizibue 5,5: prova a spingere sulla fascia destra, ma Valeri lo contiene abilmente.

(dal 13’ s.t. Ferreira 6: si vede poco in fase di spinta, agendo principalmente in copertura su Valeri).Walace 6: efficace in mezzo al campo quando c’è da battagliare e recuperare palloni.Payero 5,5: timido, mai realmente dentro la gara.Kamara 5,5: sprinta sulla corsia mancina, mancando però in termini di precisione.(dal 42’ s.t. Zemura s.v.).Samardzic 6,5: è tra i migliori dei bianconeri. Lega bene il gioco, fornendo sempre soluzioni e linee di passaggio nella fase di possesso.Brenner 5,5: intraprendente in apertura, crea subito due grosse occasioni. Poi si spegne nel corso della prima frazione e Cannavaro lo sostituisce ad inizio ripresa.

(dal 1’ s.t. Davis 7,5: entra e segna. Cos’altro chiedergli?Dal 48’ s.t. Kabasele s.v.).Lucca 6,5: insufficiente fino al 31’ del secondo tempo. La sponda per il gol di Davis consente ai friulani di sbloccare il parzialeAll. Cannavaro 7: la sua squadra comincia benissimo, poi si spegne nel corso del primo tempo concedendo varie occasioni ai rivali ciociari. Prova a cambiare qualcosa nella ripresa attingendo dalla panchina e Davis lo ripaga alla grande, realizzando il gol vittoria. È il gol della salvezza.