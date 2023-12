Okoye 6,5 - Raramente impegnato, gran merito della difesa.



Ferreira 7 - Basta dire che è adattato.



Perez 7,5 - Zero rischi in difesa.



Kristensen 7 - Ruthless, come piace a Cioffi.



Ebosele 7 - Subito in palla sulla destra. Zarraga (dal 69') 6 - Non diminuisce la qualità del palleggio, anzi.



Lovric 7 - Fa bene entrambe le fasi.



Walace 7 - Difensivamente perfetto. Samardzic (dal 79') s.v. - Entra in partita quando serviva contenere.



Payero 9 - Quanto era mancato il Toro.



Kamara 7 - Vispo anche lui sulla fascia. Masina (dall'87') s.v. - Entra nel finale.



Pereyra 8,5 - Imprescindibile, nonostante l'età. Tucumania. Thauvin (dal 79') 6,5 - Entra con fame e voglia.



Lucca 7,5 - Un gol alla Pippo Inzaghi, da rapace d'area che sente dove arriverà la palla. Success (dall'87) s.v. - Entra nel finale.



All. Cioffi 8 - Non era facile preparare la partita contro la squadra più in forma del campionato ma il tecnico toscano sfrutta al meglio le caratteristiche bianconere.