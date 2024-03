Udinese, le pagelle di CM: prestazione da dimenticare

Okoye 6 - Il Torino lo prende a pallonate, lui prova come può a metterci i guantoni e a salvare il salvabile. Poco può fare sui due gol del Torino. Sufficienza perché evita un passivo più pesante.



Ferreira 4,5 - Quando Okereke accelera il portoghese non riesce mai a stagli dietro. In grande difficoltà tanto da costringere Cioffi a lasciarlo nello spogliatoio al fine primo tempo. Dal 45' Kristensen 5,5 - Nel secondo tempo il Torino continua a dominare, il suo ingresso non cambia l'inerzia del match.



Bijol 4 - L'unica nota positiva è che ritrova la titolarità dopo il lungo infortunio. Per il resto non ci siamo per niente, Zapata vince tutti duelli a partire dall'occasione del vantaggio granata.



Giannetti 5 - La difesa è in netta difficoltà, l'argentino cerca di metterci un po' di grinta ma oggi non basta. Nettamente in difficoltà anche lui.



Pereyra 4,5 - Cioffi lo conferma come esterno ma l'argentino oggi non sembra avere il passo per tenere la corsia. Mezz'ora in apnea da esterno, poi Cioffi lo rimette in mezzo. Anche da mezz'ala però il Tucu non riesce ad incidere. Sull'azione del secondo gol è lui a sbagliare. 76' Success sv. Quarto d'ora di gioco, un tiro pericoloso a partita già ampiamente finita.



Lovric 5 - Il Torino domina in lungo e in largo a centrocampo. Lo sloveno cerca di tenere come può ma i granata oggi hanno un passo diverso.



Walace 5 - Scontata la squalifica ritrova subito una maglia da titolare vincendo il ballottaggio con Zarraga, che aveva ben figurato con la Lazio. Cioffi si affida al brasiliano, uno dei suoi fedelissimo, ma viene tradito. Prestazione negativa.



Payero 5 - La prima mezz'ora l'Udinese è nel pallone. L'argentino paga per tutti e viene cambiato alla mezz'ora. Bocciatura totale. Dal 30' Ehizibue 4,5 - Altro grande bocciato di questo pomeriggio. Anche la sua partita dura solo 30 minuti a dimostrazione che la confusione, anche a livello tattico, è tanta.



Kamara 5 - Qualche sortita offensiva in più in avvio rispetto agli altri laterali ma nulla di più. Finisce anhce lui per essere travolto. Dal 59' Zemura 5,5 - Di lui si ricorda solo un destro potente dal limite che finisce alto sopra la traversa.



Thauvin 6 - Da solo prova a testa bassa a salvare almeno l'onore dell'Udinese. Può fare ben poco, anche perché non è seguito dai compagni.



Lucca 5,5 - Cerca di lottare tra i centrali ma è solo. Non gli arrivano palloni giocabili, solo qualche sportellata con Buongiorno.



All. Cioffi 4 - Lunedì l'Udinese vinceva con la Lazio, sabato viene travolta in casa dal Torino. Squdra irriconoscibile, troppo brutta per essere vera. In completa confusione.