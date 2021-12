- Nelle poche occasioni che Crotone lo impegna lui risponde presente. Serata decisamente tranquilla.- Non corre mai pericoli, l'argetino controlla la sua zona di competenza. Un paio di recuperi importanti.- Uno dei migliori in campo questa sera, non solo per il gol fatto ma anche per la concretezza in fase difensiva. Sempre attento, ben posizionato e quando si fa vedere in avanti è sempre pericoloso.- Dalla sua parte il Crotone non riesce mai a spingere. Dal 13' s.t.- L'argentino dimostra ancora una volta di essere un giocatore di qualità. Entra con il piglio giusto e va vicino due volte all'occasione del gol. Meriterebbe maggiore spazio.- Nel primo tempo tante sgroppate. Sulla destra riesce a spingere con costanza. Buonissima prova.- Dà equilibrio in mediana e recupera un sacco di palloni. Quello che gli chiede Cioffi. Dal 1' s.t.- Un tempo a disposizione, qualche spunto senza mai esagerare.- Buona prova. Detta i tempi in mezzo al campo, gioca con ordine. Dal 20' s.t.- Entra a giochi già fatti. Ordinaria amministrazione.- Avvia con qualità diverse manovre bianconere. Da un suo angolo arriva il raddoppio messo a segno da De Maio.- Partita in chiave difensiva, controlla senza prendersi grossi rischi. Potrebbe spingere un po' di più.- Una doppietta che è una grande iniezione di fiducia per l'argentino che veniva da un momento un po' delicato. Dal 20' s.t.- Entra con tanta voglia, cerca con insistenza il gol. Sfortunato quando il suo tiro si infrange sul palo.- Assist per il gol del vantaggio di Pussetto, rigore perfetto che chiude il match già nel primo tempo. A tratti dominante là davanti con la sua fisicità.- Prima vittoria della sua gestione. La sua Udinese fa quel che deve, chiudendo la pratica già nel primo tempo.