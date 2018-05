Bizzarri 4,5: Nulla può sui gol di Ranocchia e Rafinha, ma sul terzo di Icardi si lascia sorprendere sul proprio palo.



Stryger 5,5: Nella grande confusione di un centrocampo inesistente e una retroguardia disattenta, prova a mantenere la concentrazione con un cliente molto complicato come Perisic.



Danilo 5,5: Dopo 5’ di gioco salva sulla linea un colpo di testa di Perisic. Si ripete, sempre sul croato, con Bizzarri fuori dallo pecchio dopo aver perso un contrasto con Icardi. Una clamorosa leggerezza su Cancelo potrebbe costare ai suoi anche il quinto gol, ma la retroguardia sbroglia.



Samir 5: Eccesivamente morbido negli interventi, si limita ad osservare Icardi che penetra Icardi e punisce Bizzarri.



Widmer 5: Nessun affondo dalla parte di Dalbert e neanche grandi coperture in supporto a Stryger, dietro di lui.



Balic 5: Sicuramente bello da vedere, ma il resto? Prova una conclusione da 25 metri, niente altro.



Behrami 5: Rafinha fa ciò che vuole e gran parte della responsabilità è anche sua. (Dal 73’ Jankto



Fofana 4: Con quel fisico potrebbe spaccare le montagne ma riesce a mala pena ad andare via a Borja Valero una sola volta. Entrataccia su Perisic: giustamente espulso.



Adnan 5: Soffre le avanzate di Cancelo e Candreva, perde Ranocchia sull’angolo che porta al gol dei nerazzurri.



De Paul 5: In sostegno a Icardi, non riesce mai a pungere o infastidire realmente la difesa nerazzurra.(Dal 51’ Barak 6: Dona maggiore solidità al centrocampo e prova a legare i reparti anche quando la squadra rimane in dieci. L’Udinese non può fare a meno di lui).



Lasagna 6: Scappa bene alle spalle di Ranocchia ma una volta davanti ad Handanovic non mantiene la necessaria freddezza. (Dal 79’ Perica: s.v.)



Tudor 5: La sua Udinese non ha né capo né coda.