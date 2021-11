- Il Genoa lo impegna molto poco. Lui comunque è sempre attento e nel finale salva l'Udinese dalla sconfitta con una parata a mano aperta sul tiro di Ghiglione.- Controlla senza particolari difficoltà l'attacco genoano. Un paio di recuperi provvidenziali quando gli avversari ripartono in campo aperto.- Primo tempo di ordinaria amminstrazione, cerca di rendersi pericoloso sulle palle inattive. All'intervallo Gotti lo lascia negli spogliatorio, sacrificio necessario per il cambio modulo. (Dal 46'- Un tempo per mettere in mostra le proprie qualità. Gioca pochi palloni e non sempre fa la scelta migliore).- Il brasiliano rischia poco ma in un'occasione si fa saltare da Ekuban. Per sua fortuna il centravanti rossoblù sbaglia a tu per tu con Silvestri. Sbandata che rischiava di costargli davvero cara.- L'argentino continua a non convincere. Qualche movimento senza mai riuscire ad affondare il colpo. Cambiaso lo controlla senza grosse difficoltà. Già ammonito scalcia su Rovella: il rosso sarebbe sacrosanto ma Meraviglia lo grazia. (Dal 57'- Non è un terzino di ruolo, un cross direttamente sul fondo).- Prova a metterci il fisico in mezzo al campo. Recupera qualche buon pallone. Da una sua percussione ha origine una delle occasioni più interessanti per l'Udinese nel primo tempo. Alla fine è tra i meno peggio.- Gotti lo schiera dall'inizio per dare maggiore fantasia alla mediana. Il primo tempo è senza infamia e senza lode. (Dal 56' Makengo 5,5 - Si becca un giallo dopo pochi secondi dal suo ingresso. Unica occasione in cui si fa notare).- Sabelli non gli concede spazio, lui è molto timido. Pericoloso in un'unica occasione ma il suo destro è fuori misura e finisce largo dalla porta difesa da Sirigu.- Un infortunio alla clavicola lo costringe ad alzare bandiera bianca dopo pochi minuti (Dal 16'- L'argentino sbaglia un'altra partita. Incapace di saltare l'uomo, sbaglia tutte le scelte. Molto male anche da esterno alto).- Prova a metterci un po' di brio, nel primo è uno dei pochi a provare il dribbling. La difesa del Genoa però lo raddoppia e lui fatica ad emergere. Nel secondo tempo si eclissa. (Dall'85'- Si vede poco, anche perché sono pochi i palloni giocabili che gli arrivano. Ci prova da solo ma così diventa davvero difficile. Notevole l'accelerazione poderosa con il quale brucia Rovella e Masiello.- Nel giorno del 125esimo anniversario bianconero la sua Udinese non rende onore alla storia. Partita anonima.