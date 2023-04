SILVESTRI 6 - Praticamente uno spettatore non pagante. Si sporca i guanti per qualche tiro debole verso la sua porta, ma niente di più.BECAO 6 - Il meno protagonista dei tre dietro ma prestazione senza errori.BIJOL 7,5 - Vince il confronto con Dessers ed è bravissimo a trovare Success per il gol del 3-0.PEREZ 7 - Ottimo inserimento e stacco. Si immola sul tiro di Dessers diretto in portaEHIZIBUE 6,5 - Propositivo e pericoloso quando in possesso. Ogni volta punta l'uomo e crea un'occassione per i bianconeri.SAMARDZIC 8 - Super gol di esterno sinistro dal limite dell'area prima, poi cross perfetto per Perez per il 2-0. Classe pura..WALACE 6 - Ormai la redini del centrocampo sono sue (e non c'è avversario che gliele tolga).LOVRIC 6,5 - Sempre pericoloso negli inserimenti e bravo a creare superiorità numerica.UDOGIE 6 - Spinge ma non incide come di solito.PEREYRA 6,5 - Si muove benissimo tra gli spazi. Non partecipa al "Festival del gol" ma la sua presenza si è sentita.SUCCESS 8 - Ottimo lavoro "da 9". Trova il gol del 3-0 con una volata in contropiede. Finisce dopo 40 minuti la sua partita di altissimo livello.SOTTIL 7,5 - Partita preparata benissimo anche senza Beto come riferimento in avanti. Approccio da "Udinese contro le big" anche se l'avversario era la Cremonese (non scontato questa stagione in casa).BETO 6 - Si dà da fare ma senza trovare il gol. Comunque era mancato.ARSLAN 6 - Sostituisce Samardzic portando più quantità in mezzo al campo.MASINA sv. - Lavoro più di controllo e gestione nei minuti finali.FESTY 6 - Ci mette subito voglia, resta da affinare la tecnica.PAFUNDI sv. - Riceve un solo pallone, ma non riesce a mettersi in mostra.